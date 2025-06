Nazionale, Gattuso sempre più vicino alla panchina azzurra

CalcioWeb

Sarebbe Gennaro Gattuso il nome caldo per la panchina della Nazionale italiana. L’indiscrezione, riportata da Sky Sport, parla di contatti avviati e di un’apertura totale da parte dell’allenatore calabrese, originario di Schiavonea. Gattuso sarebbe ora in attesa della “fumata bianca” da parte della FIGC, che starebbe sciogliendo le ultime riserve.

Gattuso emergerebbe come il profilo prescelto dopo il rifiuto di Claudio Ranieri e la successiva virata su Stefano Pioli. Pur circolando i nomi di altri campioni del mondo 2006 come Daniele De Rossi e Fabio Cannavaro, sembrerebbe che la Federazione abbia già individuato in Gattuso l’uomo giusto per guidare gli Azzurri. La palla passa ora definitivamente alla FIGC, chiamata a ufficializzare la nomina che riporterebbe “Ringhio” nel calcio che conta, questa volta in un ruolo di prestigio assoluto