Nazionale, Gattuso si presenta: “dobbiamo ricreare una famiglia”

Inizia ufficialmente oggi l’era Gennaro Gattuso come commissario tecnico dell’Italia. Il nuovo Ct azzurro è intervenuto questa mattina in conferenza stampa.

“Tornare al Mondiale per il nostro calcio è fondamentale: mi aspetta un lavoro difficile, ma di facile nella vita non c’e’ nulla – ha dichiarato Gattuso –. Sento spesso dire che il nostro calcio non ha talanti: ma i giocatori ci sono, serve metterli nelle condizioni di dare il loro meglio. Per me è un sogno che si avvera. C’è poco da parlare, tanto da lavorare“.

«La Nazionale ha bisogno di entusiasmo, voglia di stare insieme, di essere uniti. Nella mia testa so cosa bisogna fare: ritrovare l’entusiasmo. Chi viene a Coverciano deve farlo con entusiasmo e aver voglia di creare una famiglia. Ora dobbiamo recuperare quella mentalità che ci ha contraddistinto per tanti anni.

C’è un dato che deve farci riflettere, 68% stranieri in Italia – ha aggiunto Gattuso – a livello giovanile è stato fatto un grande lavoro, ma dopo l’Under 19 i giocatori si perdono un po’. Dobbiamo far crescere i nostri giocatori”.