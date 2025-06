Nazionale, il Ct Gattuso è arrivato a Roma: domani la presentazione

CalcioWeb

Gennaro Gattuso ha messo piede sul suolo italiano, inaugurando ufficialmente la sua nuova avventura come commissario tecnico della Nazionale di calcio. E’ atterrato all’aeroporto di Roma Fiumicino poco prima delle 10 di questa mattina, proveniente da Malaga con un volo Ryanair.

Il neo CT è stato accolto da un’ondata di entusiasmo già in aeroporto. Accompagnato da agenti della Polaria, che lo hanno scortato fino all’uscita dove lo attendeva un’auto della FIGC, Gattuso ha ricevuto saluti, richieste di foto e video sia dai passeggeri che dagli operatori aeroportuali. Vestito in total black – cappellino con visiera, occhiali da sole neri, giacca, t-shirt e pantaloni – non è passato inosservato. L’incitamento più ricorrente e benaugurante proveniva da più parti: “Daje Ringhio, portaci al Mondiale!”, un chiaro segnale delle aspettative che circondano il suo insediamento.

L’appuntamento per la presentazione ufficiale è fissato per domani, giovedì 19 giugno, alle ore 11, presso la sala convegni dell’Hotel Parco dei Principi. Accanto a Gattuso, a sancire questo importante momento, ci saranno figure chiave del calcio italiano: il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, e il capo delegazione azzurra, Gigi Buffon.