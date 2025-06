Quanti minuti si gioca in Serie A? Tempo effettivo nel calcio italiano

CalcioWeb

Il calcio dura 90 minuti, almeno sulla carta. Ma tra perdite di tempo, proteste, sostituzioni e controlli al VAR, il tempo effettivo di gioco è spesso molto più basso. Negli ultimi anni, questo tema è diventato centrale nel dibattito sportivo, tanto da portare FIFA e IFAB a valutare riforme radicali come l’introduzione del tempo effettivo stile futsal.

Ma quanti minuti si gioca veramente in Serie A? E siamo sopra o sotto la media europea?

I numeri del tempo effettivo in Italia

Secondo i dati raccolti da diverse agenzie di statistica (Opta, Wyscout, Transfermarkt), la Serie A ha avuto nelle ultime stagioni una media di 54-56 minuti di tempo effettivo per partita. Un dato in leggero aumento rispetto al passato, ma comunque più basso rispetto a Bundesliga (58-60), Premier League (57-59) e Liga (56-58).

I motivi? Alcuni sono strutturali:

Più interruzioni per proteste e simulazioni

Ritmi mediamente più bassi

Maggiore incidenza del VAR (media di 2,1 interventi a partita nel 2023/24)

Utilizzo delle sostituzioni fino all’ultimo secondo disponibile

Chi fa meglio (e chi peggio)?

Tra le squadre italiane, spiccano in positivo:

Atalanta : media tempo effettivo 58,2 minuti

: media tempo effettivo 58,2 minuti Bologna : 57,6 minuti

: 57,6 minuti Inter: 56,9 minuti

In coda:

Salernitana : 51,4 minuti

: 51,4 minuti Verona : 52,1 minuti

: 52,1 minuti Lecce: 52,3 minuti

Un dato interessante è che le squadre con maggiore possesso palla e pressing alto tendono ad avere partite con più tempo effettivo, mentre chi lotta per la salvezza rallenta il gioco.

L’intervento degli arbitri e le nuove regole FIFA

Nel 2022/23 FIFA ha invitato le federazioni ad aumentare i recuperi per “restituire” il tempo perso. Questo ha portato a finali di partita con recuperi record (anche 10-12 minuti). Ma è sufficiente?

L’introduzione del tempo effettivo, con cronometro fermo ogni volta che il pallone non è in gioco, rimane un’ipotesi concreta per il futuro. Il Mondiale per club e la Coppa del Mondo 2026 potrebbero essere i primi test.

Il paradosso del calcio moderno

Nel calcio iper-professionale, dove ogni dettaglio è misurato, stupisce che oltre il 40% del tempo “giocato” sia in realtà passivo. Gli appassionati chiedono più azione e meno interruzioni.

Resta da capire se il calcio saprà cambiare senza perdere la sua essenza.