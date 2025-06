Roma, al via la campagna abbonamenti: tutti i dettagli

CalcioWeb

La Roma ha dato ufficialmente il via alla campagna abbonamenti per il campionato 2025/26.

Sul sito ufficiale del club giallorosso vengono spiegate le varie fasi di vendita dedicate ai tifosi per la campagna che come da 50 anni a questa parte è intitolata “Roma (non si discute, si ama)”. La vendita degli abbonamenti sarà attivata da lunedì 16 giugno.

Nella nota sul sito viene specificato come «abbonarsi conviene sempre! Sia per una questione di prezzo (si parte da 14 euro a match), sia per poter beneficiare di tutta una serie di altri vantaggi come la prelazione sulle partite di coppa, sulle trasferte europee e le promozioni dedicate per l’acquisto di biglietti extra. Inoltre, potrai usufruire di uno sconto a partire dal 10% per gli acquisti negli AS Roma Store e, qualunque sia la formula d’abbonamento che acquisterai, potrai ricevere il Welcome Pack.

Con l’abbonamento Plus (tutte le partite) o con la formula introdotta nello scorso campionato, il Classic Extra (solo i big match), avrai l’opportunità super conveniente di rivendere il tuo posto nel caso tu non possa partecipare ad alcune partite durante la stagione.

Non solo! Da quest’anno sarà possibile usufruire della Rivendita Personale, un’opportunità pensata per dare ancora più libertà e valore al tuo abbonamento. Con la Rivendita Personale, potrai rivendere il tuo posto ai tuoi familiari o amici, direttamente dall’app “Il mio posto”, in pochi e semplici passaggi. La vendita si articola in diverse fasi, sia per il rinnovo che per l’acquisto di nuovi abbonamenti. Sono previste riduzioni per gli Under 16, gli Under 25 e gli over 65. L’abbonamento si può acquistare online sul sito ufficiale del club.

Di seguito le fasi previste per l’acquisto dell’abbonamento partendo da lunedì:

Fase 1 – Rinnovo

Rinnovo con posto garantito o cambio posto

Dalle ore 12:00 del 16 giugno fino alle ore 12:59 del 26 giugno sarà possibile rinnovare l’abbonamento con la garanzia di poter confermare il posto della stagione 2024-25. Allo stesso tempo, sarà anche possibile cambiare il proprio posto scegliendo tra quelli disponibili nei vari settori.

Rinnovo senza posto garantito

Dalle ore 14:00 del 26 giugno fino alle ore 10:59 del 30 giugno gli abbonati 2024-25 potranno rinnovare l’abbonamento a un prezzo dedicato selezionando tra quelli disponibili al momento dell’acquisto. Il posto della stagione 2024/25 non sarà più garantito.

Fase 2 – Nuovo Abbonamento

Dalle ore 12:00 del 30 giugno fino alle ore 14:59 del 1° luglio. Questa finestra è riservata esclusivamente ai 12.233 tifosi iscritti alla lista d’attesa per sottoscrivere un nuovo abbonamento.

Nei giorni precedenti all’apertura delle vendite, gli interessati riceveranno una comunicazione via email con tutte le istruzioni necessarie per accedere alla fase di acquisto.

Gli abbonamenti potranno essere acquistati nei posti ancora disponibili, con tariffe differenti rispetto alla prima fase.

Fase 3 – Nuovo Abbonamento

Dalle ore 16:00 di martedì 1° luglio. Questa fase sarà attivata solo in caso di disponibilità residua nei settori dedicati agli abbonamenti. In tal caso, sarà possibile acquistare un nuovo abbonamento scegliendo settore e posto tra quelli ancora disponibili, fino a esaurimento.

Inoltre, è possibile acquistare l’abbonamento a rate. Per chi preferisce non affrontare la spesa in un’unica soluzione, infatti, è previsto il pagamento effettivo dopo 30 giorni dalla transazione, con le successive rate che ti verranno poi addebitate sulla carta ogni 30 giorni. L’opzione è valida sia per chi rinnova o acquista un nuovo abbonamento, fino a un massimo di quattro rate, ma solamente per acquisti online e con pagamenti con carta di credito, PayPal e bonifico bancario online.