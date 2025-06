Roma, quando sarà presentata la nuova prima maglia

CalcioWeb

La Roma si prepara a voltare pagina anche sul fronte dell’immagine. Il primo passo è l’attesa presentazione delle nuove divise firmate Adidas, che secondo quanto riferito da Il Romanista è in programma per l’8 luglio: da quella data le maglie saranno disponibili negli store ufficiali, fisici e online.

Per la prima maglia, il ritorno al rosso tradizionale sarà la novità principale, con un design ispirato alle divise Adidas utilizzate da Francia e Germania ai Mondiali del 2006. Sul petto comparirà lo stemma della Lupa, mentre per il logo storico tanto richiesto dai tifosi servirà attendere la stagione 2026/27. Intanto, dopo due stagioni, si chiude il rapporto con Riyadh Season: al momento non risultano trattative in corso per il rinnovo e resta da definire il nuovo main sponsor.

Il 23 luglio sarà invece la volta della terza maglia, con l’acronimo “ASR” in oro sul petto e una base bianca, scelta per la prima volta per questa divisa. Le tre strisce Adidas saranno verdi, un omaggio alla società Alba, una delle tre anime fondatrici della Roma nel 1927. Infine, il 28 agosto sarà il giorno del pre-lancio della seconda maglia, pensata per un pubblico più giovane: sarà arancione con bordi neri, il lupetto di Gratton sul cuore e una saetta gialla a evocare Giove, simbolo della Capitale. Il lancio ufficiale è previsto per l’11 settembre.