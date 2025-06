Roma, ufficiale: Frederic Massara è il nuovo direttore sportivo

CalcioWeb

Frederic Massara è il nuovo direttore sportivo della Roma. È arrivata l’ufficialità direttamente dalla società giallorossa, con una nota sul proprio sito ufficiale, del ritorno del dirigente che ha lasciato il Rennes dopo una sola stagione.

“Per Massara si tratta di un ritorno a Trigoria – si legge nella nota del club –, dove in passato ha già contribuito con professionalità e competenza allo sviluppo sportivo della Roma in una fase cruciale della storia recente della Società. Con una vasta esperienza nel calcio italiano e internazionale, Massara porta con sé una profonda conoscenza e una chiara visione strategica per l’area tecnica”.