Serie A 2025/26, il calendario dei primi tre turni

La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari dei primi tre turni del campionato 2025/26. Si ripartirà ufficialmente nella giornata di sabato 23 agosto, quando alle ore 18.30 il Napoli scenderà in campo per affrontare il Sassuolo in trasferta. Alla stessa ora anche la sfida tra Genoa e Lecce.

Il programma del primo turno vedrà impegnato il Milan sabato sera contro la Cremonese e si chiuderà lunedì 25 agosto, con l’Inter impegnata (sempre a San Siro, come i rossoneri) contro il Torino. La Juventus giocherà invece domenica sera all’Allianz Stadium contro il nuovo Parma di Cuesta.

Il secondo turno si aprirà invece di venerdì e proseguirà fino a domenica sera, con le sfide condensate tutte tra le 18.30 e le 20.45. Il terzo turno sarà invece quello che vedrà in programma il primo big match di alto livello: Juventus-Inter. Si gioca a Torino il sabato 13 settembre, con calcio d’inizio alle 18.