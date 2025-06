Spalletti esonerato, Ranieri in pole per la Nazionale

CalcioWeb

La sconfitta contro la Norvegia, che mette a serio rischio la partecipazione dell’Italia al Mondiale 2026 negli USA, ha scatenato l’ennesima crisi in casa Azzurra. A pagarne le conseguenze è stato il commissario tecnico Luciano Spalletti esonerato da Gravina.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) si sarebbe già attivata per individuare il sostituto di Spalletti. E, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nome in pole position per raccogliere la difficile eredità sarebbe quello di Claudio Ranieri.

L’esperto tecnico romano, attualmente consigliere dei Friedkin alla Roma, potrebbe dunque trovarsi di fronte a una nuova e stimolante sfida. La possibilità di un doppio incarico, pur non essendo prassi comune, non è considerata un’utopia, aprendo la strada a una soluzione che potrebbe portare una figura di grande esperienza e carisma alla guida della Nazionale in un momento così delicato.