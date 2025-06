Spalletti si dimette? I nomi dei possibili sostituti

CalcioWeb

In attesa del colloquio tra Luciano Spalletti e il presidente della Figc Gabriele Gravina, il tam-tam sui possibili successori del tecnico azzurro si fa sempre più intenso.

La notizia più sorprendente, e forse affascinante, riguarda un possibile ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale. L’ex allenatore di Inter e Manchester City, che ha guidato gli Azzurri alla storica vittoria di Euro 2020, ha ammesso pubblicamente il suo pentimento per aver lasciato la Nazionale per l’avventura in Arabia Saudita.

Sembra che sia disposto a rimettersi in gioco per la causa azzurra, ma il suo rientro non sarebbe privo di ostacoli. Prima di tutto, si renderebbe necessaria una ricomposizione del rapporto con il presidente Gravina, un legame che si è palesemente incrinato dopo il suo repentino addio.

Un altro nome che sta guadagnando quota nell’orbita della Nazionale è quello di Stefano Pioli. L’ex tecnico del Milan, reduce da un’esperienza all’Al Nassr in Arabia Saudita e cercato in queste ore anche dalla Fiorentina, sembra un profilo estremamente adatto a ricoprire il ruolo di CT.