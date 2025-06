Verso Inter-River, Chivu: “a volte bisogna mangiare un po’ di m…”

CalcioWeb

L’Inter di Cristian Chivu scenderà in campo al Lumen Field di Seattle oggi, mercoledì 25 giugno, alle 18:00 locali (le 3:00 del mattino del 26 giugno in Italia) per affrontare il River Plate. Una vittoria permetterebbe all’Inter di superare i “Millionarios” e conquistare il primo posto nel Girone E.

Alla vigilia di questa sfida fondamentale, l’allenatore Cristian Chivu ha ribadito l’approccio serio e determinato della squadra. “Noi siamo venuti qui con una mentalità e trattiamo tutte le partite con serietà,” ha dichiarato in conferenza stampa. “Dopo la prima partita qualcuno era forse un po’ pessimista. Con le nostre energie faremo il massimo e andiamo avanti.”

Chivu non ha nascosto il momento difficile attraversato dal gruppo, ma ha elogiato la reazione dei suoi ragazzi, sottolineando la loro resilienza e la capacità di guardare oltre gli ostacoli. “Hanno ascoltato i miei consigli di non leggere i giornali,” ha detto sorridendo, riferendosi probabilmente alle critiche o alle pressioni esterne. “Se si dice e ripete sempre il risultato di Monaco è difficile andare avanti. Loro sono campioni veri e sanno che quello che conta è il domani.”

L’allenatore rumeno ha usato parole forti e dirette per spronare i suoi, evidenziando l’importanza del lavoro e del sacrificio: “Sanno che devono lavorare di più e sporcarsi anche. Mangiare anche un po’ di m***a e masticarla bene guardandosi allo specchio. Fa piacere vedere le loro risposte nonostante un momento difficile. Cercano sempre di guardare i compagni negli occhi.“