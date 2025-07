Atalanta, Jurić ricoverato per un’infezione: prossime le dimissioni

CalcioWeb

Momenti di apprensione in casa Atalanta per le condizioni di salute dell’allenatore Ivan Jurić. Il club bergamasco ha reso noto, attraverso un comunicato ufficiale, che il tecnico croato è stato ricoverato nei giorni scorsi presso il presidio ospedaliero Bolognini di Seriate, nel reparto di Otorinolaringoiatria diretto dal Dott. Davide Panciera.

Secondo quanto riportato, Jurić ha accusato una significativa infiammazione delle vie aeree superiori, complicata da un’infezione batterica dell’epiglottide, che ha richiesto un trattamento con terapia antibiotica endovenosa.

Le condizioni attuali e i tempi di dimissione

Nonostante la preoccupazione iniziale, il quadro clinico del tecnico è in netto miglioramento. L’Atalanta ha rassicurato i tifosi, comunicando che “è prevista una dimissione protetta già nei prossimi giorni”. Jurić rimarrà sotto osservazione fino alla completa risoluzione del problema, ma non sembrano esserci rischi per la sua presenza alla ripresa delle attività della squadra.

La reazione dell’ambiente nerazzurro

La notizia ha subito fatto il giro dei social, con numerosi messaggi di supporto e auguri di pronta guarigione da parte di tifosi, colleghi e addetti ai lavori. La società orobica ha chiesto massimo rispetto della privacy per consentire al tecnico di completare il percorso di cura senza ulteriori pressioni mediatiche.