Austria, il CT Ralf Rangnick ricoverato per infezione alla caviglia

Il commissario tecnico dell’Austria, Ralf Rangnick, si trova attualmente ricoverato in un ospedale di Salisburgo. Il 67enne tecnico tedesco ha dovuto affrontare un secondo intervento chirurgico per trattare un’infezione sviluppatasi dopo un’operazione programmata alla caviglia effettuata lo scorso mese.

Secondo quanto riportato dai media austriaci, il nuovo intervento si è svolto senza intoppi e Rangnick sta rispondendo bene alle cure.

Il decorso post-operatorio e le condizioni attuali del ct austriaco

Dopo il primo intervento, Rangnick aveva fatto ritorno a casa per la convalescenza. Tuttavia, la comparsa di una complicazione infettiva ha reso necessario il ricovero e un secondo passaggio in sala operatoria. Attualmente, le condizioni del tecnico sarebbero stabili e non destano preoccupazioni. Lo staff medico ha confermato che la degenza ospedaliera proseguirà ancora per qualche giorno prima delle dimissioni.

Rangnick e la Nazionale austriaca: il ritorno in panchina a settembre

Rangnick è CT dell’Austria dall’estate 2022 e ha guidato la squadra a una crescita costante nelle competizioni internazionali. La Nazionale è attesa a settembre per le qualificazioni ai Mondiali 2026, con due partite decisive nel Gruppo H contro Cipro e Bosnia-Erzegovina. Nonostante l’intervento, il tecnico dovrebbe essere regolarmente in panchina per questi impegni, salvo imprevisti.

Una carriera di successi e un ruolo chiave per l’Austria

Con un passato importante alla guida di club come RB Lipsia e Manchester United, Rangnick ha portato esperienza e rigore tattico alla selezione austriaca. Il suo stato di salute, ora sotto controllo, resta un aspetto cruciale per i prossimi mesi, considerando l’importanza delle qualificazioni per il futuro calcistico della squadra.