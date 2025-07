Barcellona, Ter Stegen rischia stop di quattro mesi?

CalcioWeb

Brutte notizie per il Barcellona e per Marc-André Ter Stegen. Il portiere tedesco, alle prese con persistenti problemi alla schiena, potrebbe essere costretto a un intervento chirurgico che lo terrebbe lontano dai campi per circa quattro mesi.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, la decisione finale sarà presa entro la prossima settimana, quando il giocatore e lo staff medico valuteranno se procedere con la terapia conservativa o con un’operazione.

La situazione attuale: allenamenti individuali e dubbi sul futuro

Ter Stegen si sta allenando lontano dal gruppo squadra per evitare di aggravare la situazione. Il problema fisico non è nuovo: il tedesco era già stato operato alla schiena nel dicembre 2023, rimanendo fuori per tre mesi.

Nell’ultima stagione ha saltato diversi match anche per un infortunio al ginocchio, complicando la continuità del reparto difensivo blaugrana.

Se l’intervento chirurgico dovesse rendersi necessario, Ter Stegen rischierebbe di saltare l’inizio della stagione 2025/26 e le prime fasi della Champions League.

Le possibili conseguenze sul mercato del Barcellona

L’assenza prolungata di Ter Stegen potrebbe spingere il Barcellona a tornare sul mercato per un nuovo portiere. Dopo gli arrivi di Joan García e Wojciech Szczęsny, la dirigenza catalana valuta un terzo innesto per garantire esperienza e solidità tra i pali.

Il club ha già sondato diversi profili, tra cui quelli di Keylor Navas (svincolato) e Álex Remiro della Real Sociedad, ma molto dipenderà dalla decisione definitiva sul numero uno tedesco.

Ter Stegen e la Nazionale: un’ulteriore incognita

Il possibile stop rappresenterebbe un problema anche per la Germania, che punta su di lui come portiere titolare in vista della Coppa del Mondo 2026. Un recupero lungo potrebbe favorire l’ascesa di alternative come Manuel Neuer, che non ha ancora ufficializzato l’addio alla Nazionale, o giovani emergenti come Alexander Nübel.

Settimane decisive: operazione o terapia conservativa?

La scelta tra intervento chirurgico e terapia conservativa sarà determinante per il futuro a breve termine di Ter Stegen. Il club catalano spera di evitare lo stop prolungato, ma non esclude nessuna opzione per tutelare la salute del giocatore e garantire competitività alla squadra.

Il portiere tedesco, intanto, resta concentrato sul recupero e in attesa di una decisione che potrebbe condizionare la prossima stagione del Barça.