Bayern Monaco su Luis Díaz: si avvicina l’accordo

Il futuro di Luis Díaz è sempre più incerto. L’esterno offensivo colombiano, attualmente al Liverpool, è entrato nel mirino del Bayern Monaco, pronto a rinforzare il reparto offensivo dopo l’addio di Sané e con l’obiettivo di tornare protagonista in Europa.

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, il club bavarese sarebbe pronto ad avviare una nuova fase di negoziati con il Liverpool. Le prime due offerte, da 52 e 67,5 milioni di euro, sono state respinte dal club inglese, che non sembra intenzionato a privarsi facilmente del giocatore.

Accordo con il Bayern: Díaz pronto al sì

Secondo le fonti tedesche, Luis Díaz avrebbe già raggiunto un accordo personale con il Bayern Monaco per un contratto fino all’estate 2029. Lo stipendio annuale previsto sarebbe di circa 14 milioni di euro netti.

L’esterno colombiano, classe 1997, ha espresso da tempo la volontà di cambiare aria, cercando una nuova esperienza dopo due stagioni e mezzo ad Anfield. Il Bayern rappresenterebbe per lui un’opportunità di rilancio in un campionato competitivo, all’interno di un contesto tecnico e tattico di altissimo livello.

La posizione del Liverpool: cessione vincolata al sostituto

Il Liverpool, tuttavia, non è intenzionato a liberare il colombiano senza prima aver trovato un sostituto. Secondo Bild, i Reds sarebbero interessati all’attaccante francese Hugo Ekitiké, attualmente in forza all’Eintracht Francoforte.

Se l’accordo con il club tedesco per Ekitiké dovesse concretizzarsi nelle prossime settimane, allora la posizione del Liverpool potrebbe ammorbidirsi, aprendo la strada alla cessione di Luis Díaz.

Il club inglese valuta il suo cartellino oltre i 75 milioni di euro, cifra che potrebbe salire con l’aggiunta di bonus.

L’interesse del Bayern: un’ala per Tuchel

Il Bayern Monaco è alla ricerca di un esterno offensivo che possa completare il reparto con Musiala, Gnabry e Tel. L’arrivo di Díaz sarebbe funzionale al nuovo progetto tecnico, che punta a costruire un attacco più dinamico, con maggiori opzioni in profondità e sulle fasce.

La dirigenza tedesca è consapevole della concorrenza e dei costi elevati, ma il profilo di Díaz è ritenuto ideale per tornare a competere ad alti livelli in Bundesliga e Champions League.

La situazione internazionale: occhi anche da Premier e Liga

Sulle tracce del colombiano ci sarebbero anche altri club europei. Secondo la stampa inglese, Chelsea e Manchester City stanno monitorando gli sviluppi, mentre dalla Spagna è stato segnalato un interesse informale da parte del Barcellona, frenato però da difficoltà economiche.

Per ora, il Bayern Monaco resta in vantaggio e sta lavorando per convincere il Liverpool ad abbassare le pretese, puntando anche sulla volontà del giocatore.

Trattativa in evoluzione: settimane decisive

Le prossime settimane saranno cruciali. Con l’inizio dei ritiri estivi e il mercato in pieno svolgimento, il futuro di Luis Díaz potrebbe decidersi rapidamente, soprattutto se il Liverpool dovesse chiudere per Ekitiké.

Il Bayern ha fretta di regalare al tecnico il rinforzo tanto atteso. E Díaz, con le sue qualità tecniche e la sua esperienza, rappresenta una soluzione immediata per rinforzare l’attacco bavarese.