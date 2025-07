Botafogo su Davide Ancelotti: trattativa in corso per la panchina

CalcioWeb

Il Botafogo ha avviato contatti avanzati con Davide Ancelotti per affidargli la guida tecnica della squadra. A rivelarlo sono i media brasiliani, tra cui Globo Esporte, secondo cui i rappresentanti del club di Rio de Janeiro hanno già parlato sia con il trentacinquenne allenatore che con la Confederazione calcistica brasiliana per cercare un accordo.

Davide, attuale vice CT del Brasile e figlio di Carlo Ancelotti, sarebbe pronto a lasciare lo staff tecnico verdeoro per concentrarsi interamente sul nuovo incarico da capo allenatore.

Un tecnico giovane ma già esperto al fianco del padre

Nonostante la giovane età, Davide Ancelotti vanta una lunga esperienza come vice allenatore in club di alto livello. Ha lavorato al fianco del padre a Napoli, Everton, Bayern Monaco e Real Madrid, accumulando conoscenze tattiche e gestionali che ora potrebbero essere messe alla prova in prima persona.

Secondo quanto riferito, un eventuale accordo con il Botafogo potrebbe inizialmente permettergli di mantenere un ruolo nello staff della Nazionale, ma la sua priorità sarebbe quella di dedicarsi completamente al club brasiliano.

Botafogo in cerca di un nuovo leader in panchina

Il Botafogo, che lo scorso anno ha vinto il campionato brasiliano di Serie A e la Copa Libertadores, è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo la separazione da Renato Paiva, avvenuta in seguito all’eliminazione dalla Coppa del Mondo per Club FIFA a fine giugno.

Attualmente la squadra occupa l’ottava posizione nel campionato a 20 squadre e si prepara ad affrontare l’LDU Quito negli ottavi di finale della Copa Libertadores ad agosto.

La scelta di affidarsi a un giovane tecnico europeo come Ancelotti Jr. sarebbe una mossa ambiziosa per consolidare il prestigio internazionale del club carioca.