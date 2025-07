Calciomercato, Sosa verso il Palmeiras: trattativa avanzata

CalcioWeb

Il Palmeiras è pronto a piazzare un colpo importante per rinforzare il proprio reparto offensivo. Secondo fonti brasiliane, il club paulista è in trattative avanzate con il Nottingham Forest per l’ingaggio di Ramon Sosa, esterno della nazionale paraguaiana.

L’offerta presentata dal Palmeiras sarebbe di circa 11 milioni di euro per assicurarsi il 25enne con un contratto a lungo termine, come riportato dall’agenzia Estadao.

Sosa verso il ritorno in Sud America?

Ramon Sosa ha collezionato 23 presenze con il Nottingham Forest, segnando 3 gol e servendo 1 assist dalla sua arrivata nell’agosto 2024 dal Talleres Córdoba. Nonostante un contratto in scadenza a giugno 2029 con la formazione di Premier League, il giocatore potrebbe tornare in Sud America dopo appena una stagione in Inghilterra.

Palmeiras a caccia di rinforzi in attacco

L’allenatore Abel Ferreira ha spinto per l’arrivo di un nuovo attaccante dopo la partenza di Estevão al Chelsea e la notizia che Paulinho dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico alla tibia. Sosa rappresenterebbe un rinforzo ideale per il gioco dei biancoverdi, grazie alla sua velocità e capacità di saltare l’uomo.

Il mercato brasiliano di metà stagione si aprirà il 10 luglio e resterà attivo fino al 2 settembre, dando al Palmeiras la finestra temporale per chiudere l’operazione e integrare il paraguaiano in rosa.