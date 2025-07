Como scatenato: prende quota il sogno Cristiano Ronaldo

CalcioWeb

Il Como non ha alcuna intenzione di fermarsi. Con oltre 110 milioni di euro già investiti tra nuovi acquisti e riscatti, il club lariano è diventato la vera regina del calciomercato italiano, attirando l’attenzione non solo dei tifosi ma anche degli addetti ai lavori.

Sotto la guida di Cesc Fabregas, confermato come allenatore dopo la promozione, la società controllata dal gruppo indonesiano Djarum sogna in grande. Dopo aver portato a casa cinque colpi di spessore, il presidente Mirwan Suwarso starebbe pensando a un’operazione capace di far saltare il banco: portare Cristiano Ronaldo al Sinigaglia.

I bookmaker ci credono: le quote per il ritorno di Ronaldo in Serie A

Secondo quanto riportato da Agipronews, i principali operatori di scommesse stanno iniziando a quotare il possibile ritorno di CR7 in Serie A, proprio con la maglia del Como.

Su Sisal, il trasferimento del portoghese si gioca a quota 12, mentre su Snai è offerto a quota 15. Un’operazione difficile, ma non impossibile per un campione che, nei suoi tre anni alla Juventus, ha lasciato un segno indelebile con 101 gol in 134 partite.

Como e CR7: sogno o realtà?

Il fascino di riportare Ronaldo in Italia è innegabile. Non solo per il prestigio internazionale che CR7 porterebbe al Como, ma anche per l’impatto mediatico e commerciale che un’operazione del genere avrebbe su tutto il movimento calcistico italiano.

Con un progetto ambizioso, risorse economiche importanti e la voglia di stupire, il club lariano potrebbe provare a replicare un colpo “alla Al Nassr” nel cuore della Serie A.