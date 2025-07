Como, ufficiale l’arrivo di Máximo Perrone dal Manchester

CalcioWeb

Il Como 1907 continua a costruire un progetto ambizioso e internazionale. Il club lariano ha ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo di Máximo Perrone, centrocampista argentino classe 2003, proveniente dal Manchester City.

Il giocatore ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2029, confermando l’intenzione del Como di puntare su giovani di talento già affermati a livello internazionale. L’operazione rappresenta uno dei trasferimenti più significativi dell’estate per una neopromossa in Serie A.

Dalla Premier League alla Serie A: la carriera di Perrone

Máximo Perrone è cresciuto nel Vélez Sarsfield, dove ha esordito tra i professionisti a 18 anni. Il Manchester City lo ha acquistato nel gennaio 2023 per circa 9 milioni di euro. In Inghilterra, però, ha trovato poco spazio, disputando una sola partita ufficiale con la prima squadra.

Nella stagione 2023/24 ha giocato in prestito al Como in Serie B, dove ha collezionato 27 presenze complessive, diventando rapidamente uno dei pilastri della mediana. Il suo rendimento è stato tale da convincere il club lombardo a puntare su di lui per il futuro con un acquisto a titolo definitivo.

Il profilo tecnico: visione, geometrie e ritmo

Perrone è un centrocampista centrale moderno: ordinato nella gestione del possesso, bravo nel pressing e rapido nel muovere il pallone.

Le sue caratteristiche principali includono:

Visione di gioco e capacità di verticalizzare

Precisione nei passaggi (91% in Serie B)

Mobilità e intelligenza tattica

Buona tecnica individuale e controllo palla sotto pressione

Un profilo perfettamente adatto allo stile di gioco che Cesc Fàbregas sta cercando di costruire nel suo Como: un calcio propositivo, tecnico e organizzato.

Le parole di Fàbregas e Perrone

Nel comunicato ufficiale, l’allenatore del Como Cesc Fàbregas ha espresso tutta la sua soddisfazione:

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Máxi nella famiglia del Como con un contratto definitivo. Si è ambientato rapidamente, ha capito come vogliamo giocare ed è diventato una figura fondamentale per la squadra.”

Anche Perrone ha commentato la firma con parole sentite, riportate nella nota del club:

“Sono molto contento di rimanere ufficialmente al Como. L’anno scorso mi sono trovato molto bene con tutti: l’allenatore, i compagni, la città e i tifosi.”

Ambizioni del Como: tra presente e futuro

Il Como non si nasconde. Dopo la promozione in Serie A e gli investimenti già effettuati sul mercato (tra cui Belotti e Dossena), la società dimostra ancora una volta di avere un progetto solido, con l’obiettivo non solo di mantenere la categoria, ma anche di costruire una squadra competitiva e sostenibile.

L’acquisto definitivo di Perrone è una mossa strategica che conferma la fiducia nel talento e nella crescita del giovane argentino. Il suo impatto in Serie A sarà una delle curiosità della prossima stagione.