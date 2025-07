Curva Nord Inter, possibile sblocco delle tessere

CalcioWeb

Clima di attesa e fermento in casa Inter per la questione tessere della Curva Nord. Durante un incontro tenutosi al Baretto di San Siro, il direttivo della storica tifoseria organizzata ha annunciato che il club potrebbe fare un passo indietro sulla decisione di bloccare il rilascio delle tessere ai sostenitori.

La riunione, molto partecipata, ha visto la presenza di circa 400 persone, tra membri storici e simpatizzanti provenienti da diverse zone d’Italia.

Le parole del direttivo: “Hanno fatto un passo indietro”

Tra i presenti c’erano nomi noti del direttivo, come Nino Ciccarelli, Tony di Modugno e Gianni Borriello detto “Fish”. Proprio Di Modugno ha spiegato ai tifosi la nuova situazione:

“Hanno fatto un passo indietro e ci daranno le tessere. Ci hanno dato questa risposta: al 99% potete fare le tessere perché saranno sbloccate.”

Il dirigente della Curva ha invitato i tifosi all’unità e alla partecipazione a tutte le riunioni future per mantenere la compattezza del gruppo.

La vicenda legale e il ruolo dell’avvocato Perlino

Alla serata era presente anche l’avvocato Mirko Perlino, storico legale della Curva Nord, che nei giorni precedenti aveva preannunciato azioni legali contro la decisione dell’Inter di bloccare le tessere.

Secondo quanto emerso, l’azione legale avrebbe contribuito a spingere la società a rivalutare la propria posizione.

Il ritorno di volti storici e la mobilitazione del tifo

La riunione ha visto anche il ritorno di Debora Turiello, soprannominata “la tesoriera”, già coinvolta nell’inchiesta “Doppia Curva” e condannata a due anni (pena sospesa). Turiello ha spiegato di voler “capire cosa sta succedendo e ricollegare le cose” dopo anni di lontananza.

La partecipazione massiccia di tifosi ha dimostrato quanto la questione tessere stia a cuore alla base del tifo organizzato nerazzurro.

Verso lo sblocco ufficiale: serve ancora conferma

Nonostante l’annuncio del direttivo, la situazione resta da definire. Lo stesso Di Modugno ha sottolineato che finché non ci sarà una comunicazione ufficiale da parte dell’Inter, la vicenda non può considerarsi conclusa.

“Finché non lo vediamo, non possiamo dire che è vero,” ha spiegato, ribadendo la necessità di rimanere uniti per ottenere risultati concreti.

La posizione dell’Inter e gli scenari futuri

Da parte del club non è ancora arrivata una nota ufficiale sullo sblocco delle tessere. Tuttavia, fonti vicine alla società parlano di una possibile revisione delle restrizioni, in linea con la volontà di stemperare le tensioni con una parte importante della tifoseria.

Se confermato, il dietrofront potrebbe riportare serenità tra il club e la Curva Nord, in vista di una stagione che si preannuncia particolarmente intensa sul fronte sportivo e societario.