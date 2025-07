Euro Women 2025, IT-PT: orario, formazioni e dove vederla in TV

CalcioWeb

La Nazionale italiana femminile torna in campo oggi, lunedì 7 luglio, per la seconda partita del Girone B di Euro Women 2025. Le Azzurre del ct Andrea Soncin affronteranno il Portogallo con l’obiettivo di bissare il successo dell’esordio contro il Belgio (1-0 firmato Caruso) e strappare con un turno d’anticipo il pass per i quarti di finale.

Il fischio d’inizio è in programma alle 21:00 allo Stade de Genève.

Italia-Portogallo, le probabili formazioni

Il CT Soncin dovrebbe confermare l’assetto tattico visto all’esordio, puntando ancora sul 3-5-2:

Italia (3-5-2): Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari; Di Guglielmo, Caruso, Giugliano, Severini, Boattin; Piemonte, Cantore.

CT: Andrea Soncin

Per il Portogallo attesa una formazione solida, con grande attenzione alla fase difensiva per arginare la velocità delle esterne italiane.

Lenzini: “Vogliamo far emozionare l’Italia”

A poche ore dal match, Martina Lenzini, difensore della Juventus e della Nazionale, ha raccontato l’atmosfera nello spogliatoio azzurro: “Il CT Soncin ci ha ridato fiducia, quella persa nelle ultime annate per risultati non fortunati. Ha detto: ‘Ragazze, siete giocatrici della Nazionale. Se rappresentate l’Italia, siete forti’. Parole che hanno unito il gruppo”.

L’obiettivo è chiaro: “Ciò che auguro a me e alle mie compagne è arrivare il più avanti possibile nella manifestazione, facendo emozionare la gente con la consapevolezza di aver dato tutto”.

Dove vedere Italia-Portogallo in TV e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 2 e in streaming su RaiPlay, con prepartita e approfondimenti già a partire dalle ore 20:30.