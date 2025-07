Europeo femminile: Spagna favorita, Italia rimandata

CalcioWeb

Sfuma all’89’ il sogno della qualificazione anticipata per l’Italia femminile, fermata sull’1-1 dal Portogallo nella seconda gara del girone dell’Europeo femminile 2025, in corso in Svizzera. Dopo l’esordio vincente contro il Belgio, le Azzurre si sono fatte raggiungere nel finale dalle lusitane e ora dovranno giocarsi tutto nella sfida di venerdì contro la fortissima Spagna.

Classifica del girone e scenari

Con 4 punti in due partite, l’Italia resta in corsa, ma la sfida contro le iberiche sarà decisiva. La Spagna è al comando a punteggio pieno, dopo le roboanti vittorie per 5-0 sul Portogallo e 6-2 sul Belgio, e ha già staccato il pass per i quarti. Il Portogallo è terzo a 1 punto, seguito dal Belgio a 0.

Alle Azzurre servirà una vera impresa per superare il turno: battere la squadra più in forma del torneo, candidata numero uno al titolo secondo i bookmaker.

Quote: Spagna favoritissima, Italia lontana

Le quote parlano chiaro: il primo trionfo continentale della Spagna femminile è bancato a 1,87 su Better e Betflag, molto avanti rispetto a Germania e Francia (entrambe a 6) e alle campionesse in carica dell’Inghilterra a 8,50. Per l’Italia, la quota è alta: 30 volte la posta, a conferma del ruolo da outsider.

Italia: tra speranze e crescita

La Nazionale guidata da Andrea Soncin ha mostrato personalità e qualità nelle prime due uscite, ma ha evidenziato anche limiti di tenuta e gestione nei momenti chiave. La gara contro la Spagna sarà un banco di prova durissimo, ma anche l’occasione per misurare la crescita del movimento azzurro, reduce da anni di evoluzione e investimenti nel settore femminile.

Le migliori prestazioni dell’Italia femminile a livello europeo restano i secondi posti nel 1993 e nel 1997, ma il cammino attuale può rappresentare una svolta, anche a livello di visibilità e considerazione mediatica, ancora oggi molto inferiore rispetto alla controparte maschile.

L’Europeo 2025: edizione storica

Questa edizione dell’Europeo si sta rivelando una delle più spettacolari e competitive di sempre. Oltre alla Spagna, stanno brillando anche Olanda, Svezia e una sorprendente Svizzera, che davanti al proprio pubblico punta a raggiungere almeno le semifinali. La fase a gironi si chiuderà nel weekend, poi spazio ai quarti a eliminazione diretta.