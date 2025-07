Fiorentina, Pioli: “Commisso ambizioso, Ranieri sarà il capitano”

CalcioWeb

Stefano Pioli torna a guidare la Fiorentina e nella conferenza stampa di presentazione ha trasmesso entusiasmo e grande senso di responsabilità. Il tecnico emiliano, reduce da importanti esperienze in Serie A, ha parlato del rapporto con il presidente Rocco Commisso, della scelta di Ranieri come nuovo capitano e degli obiettivi per la stagione.

Pioli: “Commisso sincero e diretto, vuole una Fiorentina all’altezza dei tifosi”

“Con il Presidente ci siamo sentiti più volte – ha esordito Pioli –. Rocco Commisso è una persona sincera, chiara e diretta. Vuole far crescere la Fiorentina e soddisfare i tifosi. Questo mi ha convinto che qui c’è un progetto serio e ambizioso”.

Ranieri capitano e un gruppo motivato: “Ho buonissime sensazioni”

Parlando del nuovo capitano, Pioli non ha dubbi: “Ranieri sarà un ottimo capitano. L’ho visto molto cresciuto e motivato, un vero punto di riferimento per la squadra”.

Il tecnico ha poi raccontato le sue sensazioni al rientro a Firenze: “Questa città la sento dentro. Alla prima chiamata del club ho avvertito qualcosa di speciale. Ho trovato uno staff di grande spessore umano e un centro sportivo di livello altissimo. Ho visto nei ragazzi tanta voglia di lavorare e questo è fondamentale per costruire un percorso vincente”.

Obiettivi chiari: “Alzare il livello tecnico e fisico”

Pioli ha fissato i traguardi stagionali senza giri di parole: “L’obiettivo è puntare al massimo e alzare il livello tecnico e fisico della squadra. Io e il mio staff daremo equilibrio e uno stile di gioco riconoscibile. Ho grande energia ed entusiasmo, possiamo fare un ottimo lavoro”.

E ai tifosi lancia un messaggio forte: “I nostri tifosi sono puri. Prometto che daremo sempre il massimo perché un ambiente unito e compatto porta alle vittorie. Vogliamo meritarci ogni domenica il loro supporto”.

Prime valutazioni dopo le amichevoli in Inghilterra

Pioli ha infine spiegato il piano di lavoro: “Dopo le tre amichevoli in Inghilterra avremo le idee più chiare su tutto. Adesso serve lavorare bene e con calma per costruire una squadra che possa competere ad alti livelli”.