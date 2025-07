Immobile al Bologna: sarà lui il nuovo rigorista?

CalcioWeb

Ciro Immobile è ufficialmente un nuovo giocatore del Bologna. Dopo un anno all’estero, l’ex capitano della Lazio torna nel massimo campionato italiano per guidare l’attacco rossoblù nella nuova era targata Vincenzo Italiano.

La notizia ha subito scatenato entusiasmo tra i tifosi felsinei e un’ondata di interesse da parte dei fantallenatori, che hanno visto riaccendersi una delle certezze degli ultimi anni. Non a caso, sotto il post dell’ufficialità sui social, Immobile ha lanciato un messaggio inequivocabile:

“Fantallenatori, sono tornato”.

Rigori e gerarchie: Immobile pronto a scalzare Orsolini?

Immobile resta un profilo in grado di garantire gol, minuti e soprattutto rigori. Ed è proprio questo aspetto a generare la prima grande riflessione in ottica fantacalcio.

In carriera, il bomber campano ha calciato 105 rigori, trasformandone ben 86: una media impressionante che lo consacra come uno dei migliori specialisti in attività. Numeri che parlano da soli e che, inevitabilmente, lo proiettano in cima alla lista dei rigoristi del Bologna.

Una novità che potrebbe cambiare le carte in tavola per Riccardo Orsolini, rigorista titolare nelle ultime stagioni e spesso decisivo anche in termini fantacalcistici. Con Immobile in campo, sarà quasi certamente l’ex biancoceleste a presentarsi sul dischetto, mentre Orsolini potrebbe vedere ridotto il numero di occasioni, a meno di assenze o — più raramente — concessioni del compagno. Un fattore di cui tenere conto nella costruzione delle rose per la prossima stagione.

Fantacalcio: Immobile di nuovo una certezza?

L’arrivo di Immobile cambia le prospettive non solo del Bologna ma anche di chi punta forte sul fantacalcio. Con la sua esperienza, la freddezza dal dischetto e la voglia di rilanciarsi in Serie A, l’ex Scarpa d’Oro potrebbe tornare ad essere uno dei top pick per gli attaccanti.

Il Bologna di Italiano si prepara a costruire un attacco che ruoterà attorno a lui. Per i fantallenatori, significa un potenziale di bonus elevatissimo, soprattutto se confermato come rigorista designato.