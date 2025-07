Inter, Sommer finisce nel mirino del Galatasaray

CalcioWeb

Finito il Mondiale per Club con un epilogo amaro, in casa Inter è già tempo di pensare alla prossima stagione. Le parole di Beppe Marotta e Lautaro Martinez, arrivate subito dopo l’eliminazione, hanno scosso l’ambiente nerazzurro e anticipato quella che potrebbe essere un’estate caldissima sul fronte mercato.

Calhanoglu verso l’addio, ma il Galatasaray guarda anche a Sommer

Tra i possibili partenti c’è Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco sembra sempre più vicino al Galatasaray, pronto a riportarlo in patria come colpo di prestigio. Ma non è l’unico nerazzurro finito nei radar del club di Istanbul: secondo le ultime indiscrezioni, anche Yann Sommer sarebbe un nome sul taccuino dei dirigenti giallorossi.

Il club turco è infatti alla ricerca di un portiere per sostituire Fernando Muslera, ormai verso la fine della carriera. Sommer rappresenterebbe un profilo ideale per esperienza e affidabilità.

L’Inter fa muro: Sommer è un punto fermo

Nonostante le voci, l’Inter al momento non sembra intenzionata a privarsi del portiere svizzero. Sommer è considerato un pilastro della squadra di mister Cristian Chivu e, salvo sorprese clamorose, resterà a Milano fino alla scadenza del suo contratto fissata a giugno 2026.

Il futuro di Calhanoglu, invece, appare più incerto: il richiamo di Istanbul e la corte serrata del Galatasaray potrebbero convincerlo a cambiare aria dopo stagioni da protagonista in nerazzurro.

Un asse Inter-Galatasaray che può accendersi

Con due nomi importanti in ballo, l’asse Milano-Istanbul potrebbe diventare uno dei temi caldi dell’estate. Restano da capire le intenzioni dei due club e dei diretti interessati, in un mercato che per l’Inter dovrà necessariamente passare anche da qualche cessione di peso per finanziare nuovi innesti.