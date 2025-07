Italia, impresa agli Europei femminili: dopo 28 anni è semifinale

CalcioWeb

L’Italia femminile scrive una pagina indimenticabile della sua storia calcistica. Con la vittoria per 2-1 contro la Norvegia, le ragazze di Andrea Soncin conquistano la semifinale degli Europei femminili, un traguardo che mancava da ben 28 anni. Protagonista assoluta del match è stata Cristiana Girelli, autrice di una straordinaria doppietta che ha regalato alle Azzurre il pass per le “Fab Four” del torneo.

“Risultato straordinario, le Azzurre si meritano tutto questo”, ha dichiarato il presidente della FIGC Gabriele Gravina, celebrando l’impresa. “Questo gruppo sta scrivendo splendide pagine di storia del calcio femminile italiano grazie all’orgoglio, alla qualità e alla determinazione con cui affronta ogni partita. Questa Nazionale è il simbolo dell’Italia più bella, quella che non molla mai”.

Il cammino trionfale delle ragazze ha infiammato anche i bookmaker. La quota per l’Italia campione d’Europa è scesa vertiginosamente da 33 a 20, segno della crescente fiducia attorno alle Azzurre. La Spagna resta la favorita assoluta a 1,80, seguita da Inghilterra (5,25) e Francia (7,50). L’Italia è ora vista come seria candidata anche per la finale: la qualificazione all’ultimo atto del torneo è quotata a 3,35, la stessa della Svezia, possibile avversaria in semifinale.

Balzo in avanti anche per Cristiana Girelli nella corsa al titolo di capocannoniere: con tre reti, il capitano azzurro è ora quotata a 9, dietro solo alle spagnole Esther Gonzalez (1,90) e Alexia Putellas (3,50).

La magia delle Azzurre non si ferma al campo. Anche in tv, la sfida contro la Norvegia ha registrato numeri record: su Rai1 l’incontro ha conquistato 2.371.000 spettatori con il 16,2% di share, imponendosi come il programma più visto del prime time. Un risultato che conferma l’enorme seguito del movimento e la crescente passione per il calcio femminile.

Ora l’Italia attende di conoscere la sua avversaria in semifinale, che uscirà dal match tra Inghilterra e Svezia. Le Azzurre sognano ad occhi aperti: manca solo un passo per entrare nella storia.