Juventus, cessione a sorpresa: Alberto Costa verso lo Sporting

La Juventus è pronta a salutare Alberto Costa, in una cessione che ha del sorprendente. Arrivato a Torino solo pochi mesi fa, il giovane talento portoghese potrebbe già fare le valigie per tornare in patria.

Secondo le ultime indiscrezioni, il trasferimento allo Sporting Lisbona sarebbe ormai a un passo dalla conclusione. Tra i due club restano da limare solo i dettagli economici, con una forbice di pochi milioni: i bianconeri chiedono tra i 15 e i 18 milioni di euro, una cifra che garantirebbe una plusvalenza immediata per le casse della società.

Costa cerca riscatto, la Juve pensa al bilancio

Il classe 2003, che alla Juve ha trovato poco spazio e continuità, potrebbe così rilanciarsi in un contesto più familiare come quello dello Sporting. Per i biancoverdi, l’operazione rappresenterebbe un investimento su un calciatore giovane e di prospettiva, già abituato ai ritmi del calcio europeo.

Per la Juventus, invece, si tratta di un’opportunità per registrare una plusvalenza utile in vista delle strategie di mercato estive.

Chiusura vicina: affare ai dettagli

La trattativa potrebbe chiudersi già nei prossimi giorni, con il trasferimento ufficiale entro la fine di luglio. Un addio lampo che apre nuovi scenari sia per il giocatore che per la Juventus, chiamata a reinvestire la cifra incassata per rinforzare altri reparti.