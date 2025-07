Lotito ricoverato: “Solo controlli. Dovrete sopportarmi a lungo”

CalcioWeb

Claudio Lotito, presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, è ricoverato da ieri al Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma per una serie di accertamenti medici, tra cui controlli cardiologici. La notizia ha destato inizialmente preoccupazione tra i tifosi biancocelesti e il mondo politico, ma è stato lo stesso Lotito a rassicurare tutti: “Nessun malore. Chi mi manda maledizioni dovrà sopportarmi ancora a lungo”, ha dichiarato al telefono con alcuni giornalisti, sdrammatizzando la situazione.

Ricovero per accertamenti: la precisazione dello staff

La giornata di ieri era stata caratterizzata da notizie frammentarie sullo stato di salute del dirigente biancoceleste, fino alla nota ufficiale diffusa dallo staff del senatore: “In merito alle notizie circolate nel pomeriggio, si precisa che il senatore Claudio Lotito si è sottoposto a un ricovero per accertamenti di controllo presso il Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma. Le condizioni di salute sono buone e non si è trattato di alcun malore”.

Lotito, 68 anni, era stato trasportato al Gemelli direttamente dal Senato per essere sottoposto agli esami. Fonti sanitarie fanno sapere che al momento non è prevista una data per le dimissioni, poiché proseguono i controlli di routine, inclusi approfondimenti cardiologici.

Il messaggio di Lotito: gratitudine e rassicurazioni

Oltre a rassicurare sulle sue condizioni, Lotito ha voluto ringraziare il personale sanitario per la professionalità e l’attenzione ricevuta: “Ringrazio i medici e tutti coloro che in queste ore mi hanno mostrato affetto e vicinanza”. Un messaggio che ha trovato immediato riscontro sui social, dove tifosi e colleghi hanno espresso solidarietà e auguri di pronta guarigione al numero uno della Lazio.

Un momento delicato per la Lazio e il suo presidente

Il ricovero di Lotito arriva in un periodo importante per il club capitolino, impegnato a programmare la prossima stagione di Serie A e con diversi dossier aperti sul mercato. Nonostante il ricovero, Lotito avrebbe continuato a seguire le vicende della Lazio a distanza, confermando il suo ruolo centrale nelle dinamiche societarie.

Un dirigente divisivo ma determinato

Claudio Lotito è una figura che, nel panorama calcistico italiano, non lascia indifferenti. Proprietario della Lazio dal 2004, ha guidato il club tra alti e bassi, riuscendo a stabilizzare i conti societari e a portare a casa trofei come la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. Contestato da una parte della tifoseria ma apprezzato per la sua gestione economica, Lotito è anche un protagonista della politica sportiva, noto per la sua presenza ai tavoli istituzionali della FIGC e della Lega Serie A.

Conclusione: vigilanza medica e sguardo al futuro

Mentre proseguono gli accertamenti al Gemelli, la sensazione è che Lotito, come da lui stesso dichiarato, non intenda rallentare il proprio impegno né nel calcio né in politica. La Lazio e i tifosi possono quindi tirare un sospiro di sollievo, in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle dimissioni e sul ritorno del presidente alla piena operatività.