Mondiale per Club 2025 Chelsea-PSG: finale in diretta su DAZN

Il calcio mondiale si prepara a vivere una notte da sogno: domenica 13 luglio alle ore 21:00 italiane, va in scena la finale del Mondiale per Club FIFA 2025 tra Chelsea e PSG, in programma al prestigioso MetLife Stadium di New York, nel New Jersey.

Una sfida di altissimo livello tra due potenze del calcio europeo che inseguono il titolo globale. L’evento sarà trasmesso in diretta su DAZN, anche in modalità gratuita, offrendo agli appassionati un’esperienza immersiva, tra grande calcio e intrattenimento.

Dove vedere Chelsea-PSG: diretta tv e streaming

Il match sarà visibile su DAZN, accessibile da smart TV, app e dispositivi mobili. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. A condurre il pre e post partita ci sarà Federica Zille, affiancata da tre volti noti del calcio italiano: Ciro Ferrara, Dario Marcolin e Hernanes.

Enzo Maresca contro Luis Enrique: la sfida delle panchine

Da una parte Enzo Maresca, all’esordio assoluto in una finale internazionale con il suo Chelsea, dall’altra Luis Enrique, pronto a guidare il Paris Saint-Germain verso un trofeo che sancirebbe definitivamente l’ascesa globale del club francese.

Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento dopo un percorso convincente e promettono spettacolo e intensità fino all’ultimo minuto.

Halftime Show con J Balvin, Doja Cat e Tems

A rendere l’evento ancora più memorabile ci sarà anche il primo Halftime Show della storia del Mondiale per Club. Durante l’intervallo, il pubblico assisterà a uno spettacolo musicale curato da Chris Martin dei Coldplay, con protagonisti:

J Balvin , icona della musica latina

Doja Cat , vincitrice di un GRAMMY e superstar globale

Tems, cantautrice e produttrice nigeriana dal grande talento

Un mix perfetto tra calcio e spettacolo che promette di incantare milioni di spettatori in tutto il mondo.