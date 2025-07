Napoli: Chiesa e Lookman nel mirino. Addio Anguissa e Raspadori?

CalcioWeb

Il Napoli di Antonio Conte continua a muoversi con decisione sul mercato per colmare il vuoto lasciato dalla cessione di Khvicha Kvaratskhelia lo scorso gennaio. Nonostante l’arrivo dell’olandese Noa Lang dal PSV, il tecnico salentino chiede un ulteriore rinforzo di qualità per completare il reparto offensivo.

Chiesa primo obiettivo: quotato l’arrivo a 2,00

In cima alla lista dei desideri partenopei c’è Federico Chiesa. Reduce da una stagione deludente al Liverpool, l’esterno azzurro rappresenterebbe un innesto di spessore per la nuova era Conte. I bookmaker credono fortemente in questa operazione: l’arrivo dell’ex Fiorentina e Juventus a Napoli è quotato a 2,00, segno di trattative considerate molto concrete.

Lookman alternativa a Chiesa: quota 3,00

Se l’operazione Chiesa dovesse complicarsi, il Napoli potrebbe virare su Ademola Lookman, attualmente in forza all’Atalanta. L’esterno anglo-nigeriano, protagonista con la Dea nelle ultime stagioni, è visto in maglia azzurra nella prossima Serie A a quota 3,00, un’opzione che De Laurentiis potrebbe concretizzare in caso di cessione del giocatore da parte dei bergamaschi.

Anguissa e Raspadori in partenza? Le quote parlano chiaro

Non solo entrate: il Napoli potrebbe registrare cessioni importanti per finanziare il mercato in entrata. Secondo William Hill, i principali indiziati all’addio sono Andre Frank Anguissa e Giacomo Raspadori, entrambi offerti a 1,85.

Il centrocampista camerunense, perno nelle ultime stagioni, potrebbe salutare per fare spazio a un nuovo mediano. Raspadori, invece, pur avendo vissuto momenti importanti in azzurro, è considerato sacrificabile per dare maggiore equilibrio alla rosa.