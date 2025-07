Napoli, Darwin Nunez vicinissimo: per i bookmaker è a un passo

CalcioWeb

Il Napoli è pronto a rivoluzionare l’attacco in vista della nuova stagione con Antonio Conte in panchina. Secondo le quote Sisal riportate da Agipronews, il nome più caldo è quello di Darwin Nunez, attaccante uruguaiano del Liverpool, dato a 1,25 come prossimo acquisto azzurro.

Un affare che sembra sempre più concreto, soprattutto alla luce della probabile cessione di Victor Osimhen, destinato a lasciare Napoli per finanziare una campagna acquisti di alto profilo.

Altri obiettivi e possibili arrivi

Oltre a Nunez, il Napoli monitora diversi profili per rinforzare il centrocampo e la trequarti:

Davide Frattesi (Inter) a quota 2,50 , soluzione italiana e duttile per il centrocampo di Conte.

Ademola Lookman (Atalanta), reduce da 20 reti stagionali, anch’egli dato a 2,50 per un possibile trasferimento.

Più distanti nelle quote il sudcoreano Lee Kang‑in del PSG (3,00) e il talento argentino Alejandro Garnacho del Manchester United (4,00).

Cessioni in vista: Osimhen ma non solo

Il grande sacrificato del mercato sarà quasi certamente Victor Osimhen, ma i bookmaker ipotizzano altre partenze:

Giacomo Raspadori dato in uscita entro il 1° settembre 2025 a quota 1,85 (Snai).

Stessa quota per Frank Anguissa , il cui futuro resta incerto.

Più improbabile, ma non impossibile, l’addio di Stanislav Lobotka, bancato a 5,00.

Conte pronto a plasmare il nuovo Napoli

Con l’arrivo di Antonio Conte, il Napoli punta a un mercato ambizioso per tornare protagonista in Serie A e in Europa. L’eventuale approdo di Darwin Nunez segnerebbe un cambio di passo in attacco, offrendo al tecnico le caratteristiche ideali per il suo sistema di gioco.