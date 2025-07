Neymar: decisivo gol nel finale e il Santos batte il Flamengo

CalcioWeb

Buone notizie per Carlo Ancelotti e per tutti i tifosi della Seleção: Neymar è tornato. L’asso brasiliano ha finalmente ritrovato la via del gol con la maglia del Santos, decidendo la sfida contro la capolista Flamengo con una rete pregevole all’84’. Una vittoria che rilancia le ambizioni della squadra paulista nella Serie A brasiliana e rappresenta un segnale di ripresa per un giocatore che ha lottato a lungo con i problemi fisici.

Dopo aver ricevuto un assist illuminante da Guilherme, Neymar ha controllato il pallone spalle alla porta, si è girato con un tocco sublime e ha battuto il portiere avversario con un preciso destro all’angolo opposto. È stata la prima rete del 33enne in una stagione segnata dagli infortuni, che finora lo avevano limitato a sole tre presenze da titolare.

“Voglio giocare 90 minuti in ogni partita e migliorare fisicamente, ma ci vuole tempo”, ha spiegato l’ex fuoriclasse di Barcellona e PSG al termine del match. Neymar ha ammesso di essere ancora lontano dalla forma migliore, dopo il lungo stop per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, subita nell’ottobre scorso durante una gara di qualificazione mondiale contro l’Uruguay.

“Il mio corpo si sta ancora adattando, riabituandosi a tutto. Non è facile affrontare un infortunio del genere, ma sono felice di poter dare il mio contributo, sia in attacco che in difesa. Non sono al 100%, ma sto migliorando costantemente”.

Il successo contro il Flamengo è un’iniezione di fiducia per il Santos, che ora sale al 13° posto in classifica con 14 punti, a 13 lunghezze dalla capolista. Neymar ha elogiato gli avversari, definendoli “la squadra migliore del campionato” per organizzazione tattica e qualità individuali, ma ha anche sottolineato la prestazione di carattere dei suoi compagni:

“Oggi abbiamo dimostrato di poter fare meglio di quanto suggerisca la nostra attuale posizione in classifica. È un nuovo inizio per noi. Abbiamo avuto tempo per lavorare e possiamo competere con qualsiasi squadra della competizione”.

La vittoria contro il Flamengo arriva in un momento cruciale per il Santos, che nelle ultime stagioni ha vissuto alti e bassi e ora cerca una risalita verso la parte alta della classifica. Il ritorno di Neymar, seppur ancora a mezzo servizio, potrebbe rappresentare la scintilla per un girone di ritorno più competitivo.

Negli altri incontri della giornata, il Palmeiras ha pareggiato 1-1 in casa contro il Mirassol, il Corinthians ha espugnato il campo del Ceara per 1-0, il Botafogo è stato fermato sullo 0-0 dal Vitoria, mentre il San Paolo ha pareggiato 2-2 sul terreno del Bragantino. Il campionato brasiliano, come sempre, si conferma equilibrato e ricco di sorprese, con squadre storiche e outsider pronte a dare battaglia fino all’ultima giornata.

Con il morale ritrovato e la condizione fisica in crescita, Neymar punta ora a tornare protagonista anche con la maglia verdeoro. Per il Santos, invece, questa vittoria potrebbe essere il primo passo verso un campionato più ambizioso, con la consapevolezza che, con un Neymar in forma, tutto diventa possibile.