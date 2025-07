Pier Silvio Berlusconi: “Felice per Gattuso e Allegri”

CalcioWeb

Pier Silvio Berlusconi ha voluto esprimere tutta la sua soddisfazione per i percorsi intrapresi da due volti noti del calcio italiano, Rino Gattuso e Massimiliano Allegri. “Sono felicissimo di Gattuso e Allegri. Spero che facciano bene. Sono due persone che apprezzo”, ha dichiarato l’amministratore delegato di MFE a margine della presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, sottolineando il rapporto di stima che lo lega a entrambi gli allenatori.

Il legame con Gattuso e Allegri: da Milanello alla stima personale

Non è un caso che Pier Silvio Berlusconi citi proprio Gattuso e Allegri: entrambi hanno scritto pagine importanti della storia recente del Milan, la squadra che per oltre trent’anni è stata di proprietà della famiglia Berlusconi. Gattuso, simbolo di grinta e determinazione, ha indossato la maglia rossonera per 13 stagioni, diventando uno dei leader dello spogliatoio milanista e conquistando due Champions League, due Scudetti e numerosi altri trofei.

Massimiliano Allegri, invece, è stato l’ultimo tecnico a portare il Milan sul tetto della Serie A nella stagione 2010-2011, un’impresa che rimane impressa nella memoria dei tifosi. La stima di Berlusconi per entrambi va oltre i risultati: è legata anche alla professionalità e al carattere dimostrati dentro e fuori dal campo.

La cessione del Monza e la nuova era targata Beckett Layne Ventures

Pier Silvio Berlusconi ha poi commentato la recente cessione dell’AC Monza al fondo americano Beckett Layne Ventures, un’operazione che ha segnato la fine di un capitolo storico per il club brianzolo. “Era giusto per il Monza e per noi”, ha spiegato l’ad di MFE, ribadendo che la decisione è stata presa nell’ottica di garantire al club nuove risorse e prospettive di crescita.

Dopo l’acquisto del Monza nel 2018 da parte di Silvio Berlusconi, il club era riuscito a scalare le categorie fino alla storica promozione in Serie A, raggiunta nel 2022. Un percorso che ha visto protagonista anche Adriano Galliani, braccio destro dell’ex premier nelle avventure calcistiche e uomo chiave del progetto Monza.

Una visione proiettata al futuro

La scelta di cedere la società a un fondo d’investimento internazionale rappresenta un passaggio cruciale per il futuro del Monza. Beckett Layne Ventures porterà nuove strategie manageriali e risorse economiche, con l’obiettivo di consolidare la presenza del club in Serie A e, perché no, puntare a traguardi ancora più ambiziosi.

Pier Silvio Berlusconi, pur mantenendo vivo l’affetto per i colori biancorossi, sembra quindi orientato a concentrarsi sul core business di MFE e Mediaset, affidando il futuro sportivo del Monza a mani esperte e capaci di attrarre investimenti globali.

Stima per il passato e fiducia nel futuro

Le parole di Pier Silvio Berlusconi riflettono un equilibrio tra nostalgia per il passato e apertura al futuro. La stima per Gattuso e Allegri testimonia il legame indissolubile della famiglia Berlusconi con il calcio italiano, mentre la cessione del Monza segna una transizione che potrebbe rivelarsi strategica per il club brianzolo.