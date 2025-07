PSG travolge il Real Madrid 4‑0: ascolti record su Canale 5

CalcioWeb

Il Paris Saint‑Germain ha travolto il Real Madrid con un netto 4‑0 nella semifinale del Mondiale per Club, conquistando con autorità il pass per la finale. La squadra di Luis Enrique ha imposto il proprio ritmo fin dall’inizio, approfittando delle disattenzioni difensive dei blancos.

Dopo appena 6 minuti, un errore di Asensio ha permesso a Fabián Ruiz di siglare il vantaggio. Tre minuti più tardi, Ousmane Dembélé ha raddoppiato grazie a una grave indecisione di Rüdiger. Il tris è arrivato al 24′ con un’altra rete di Ruiz, mentre nel finale Gonçalo Ramos ha chiuso i conti all’87′ con il poker.

Per il Real Madrid di Xabi Alonso si tratta di una sconfitta pesante, definita dalla stampa spagnola come una vera “umiliazione”. Alonso ha promesso un immediato riscatto: “Serve costruire una nuova era”.

Ascolti TV: la semifinale conquista la serata

Il match, trasmesso in chiaro su Canale 5, ha ottenuto un successo straordinario anche in termini di ascolti. Sono stati 3,5 milioni gli spettatori sintonizzati, con uno share del 21,8%, numeri che confermano l’enorme richiamo del calcio internazionale in televisione.

Il grande calcio ha così dominato la prima serata, staccando nettamente gli altri programmi in onda e riportando l’attenzione sul Mondiale per Club, competizione spesso meno seguita rispetto ad altri eventi UEFA.

Ora la finale contro il Chelsea

Con questa vittoria, il PSG vola alla finale del Mondiale per Club dove affronterà il Chelsea domenica 13 luglio. Per i parigini sarà l’occasione per conquistare un trofeo storico e completare una stagione straordinaria.