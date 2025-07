Retegui verso l’addio all’Atalanta: quote e scenari

CalcioWeb

Mateo Retegui è sempre più al centro delle attenzioni del calciomercato estivo. L’attaccante italo-argentino, protagonista di una stagione straordinaria con 25 gol che lo hanno consacrato capocannoniere della Serie A, potrebbe lasciare l’Atalanta dopo appena un anno a Bergamo. La conferma arriva anche dai bookmaker: l’addio ai nerazzurri è quotato a 1,70 su Snai e 1,75 su Goldbet, segno che una cessione è tutt’altro che improbabile.

Milan in pole per Retegui: Allegri punta la nuova coppia d’attacco

In prima fila per assicurarsi le prestazioni di Retegui c’è il Milan. Il club rossonero, dopo il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, è alla ricerca di un attaccante di peso da affiancare o alternare a Santiago Gimenez. La mancata conferma di Tammy Abraham ha reso la questione ancora più urgente, e l’approdo del bomber argentino a Milanello è quotato a 2,75. Una cifra che conferma i rossoneri come principali candidati nella corsa al centravanti.

Juventus e Arabia Saudita, le alternative per Retegui

Non solo Milan. Anche la Juventus osserva con attenzione l’evolversi della situazione. I bianconeri, freschi dell’arrivo di Jonathan David dal Lille, potrebbero dover rivoluzionare l’attacco in caso di partenza di Dusan Vlahovic e del ritorno di Randal Kolo Muani al PSG. L’ipotesi Retegui a Torino è valutata 5,00 su Sisal, una quota più alta ma che lascia aperti scenari sorprendenti.

Da non sottovalutare, infine, l’interesse concreto dell’Al Qadsiah. Il club saudita, pronto a investire cifre importanti, ha già avviato i primi contatti per convincere l’attaccante della Nazionale italiana a trasferirsi in Middle East.

Retegui, un bomber ambito: i numeri della stagione e i motivi dell’addio

Retegui, arrivato all’Atalanta la scorsa estate dal Tigre, ha rapidamente conquistato pubblico e critica grazie a un mix letale di tecnica, fisicità e senso del gol. I suoi 25 centri in campionato non sono bastati a garantire alla Dea un posto Champions, e le voci su un possibile addio sono alimentate anche dalle esigenze di bilancio del club bergamasco.

Con un mercato che vede sempre più protagonisti club stranieri pronti a offrire stipendi faraonici, il futuro dell’italo-argentino resta un rebus che potrebbe sciogliersi già nelle prossime settimane.