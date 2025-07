Roma, rinnovo ufficiale per Mile Svilar: contratto fino al 2030

CalcioWeb

La Roma blinda Mile Svilar. Il club giallorosso ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto del portiere belga fino al 30 giugno 2030. Una mossa strategica che premia uno dei grandi protagonisti della stagione appena conclusa.

Arrivato nella Capitale nel 2022, Svilar ha saputo guadagnarsi la fiducia di tifosi e società, diventando titolare inamovibile e protagonista tra i pali.

Numeri da top europeo per Svilar

Nel corso dell’annata 2024-25, l’estremo difensore classe 1999 ha fatto registrare 16 clean sheet in Serie A, confermandosi tra i migliori nel ruolo. In particolare, nel solo 2025, la porta della Roma è rimasta inviolata per 11 partite, record assoluto nei cinque principali campionati europei.

Premi e riconoscimenti

Le sue prestazioni sono valse a Svilar il prestigioso premio di Miglior Portiere della Serie A 2024-25, assegnato dalla Lega al termine del campionato. Un riconoscimento meritato, che suggella una crescita costante e un rendimento sempre più decisivo.

Le sue cifre in giallorosso

Dal suo arrivo nel 2022, Svilar ha collezionato 88 presenze ufficiali con la maglia della Roma in tutte le competizioni, risultando spesso decisivo anche in ambito europeo.

Le parole del club

“L’AS Roma è lieta di annunciare che Mile Svilar ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2030. Congratulazioni, Mile!”

Con questo rinnovo, la Roma si assicura per il futuro uno dei portieri più affidabili e in crescita del panorama europeo. Un segnale chiaro della volontà del club di costruire un progetto solido e vincente.