Torino, Cairo conferma: “Anjorin molto vicino”

Il Torino accelera sul mercato e prova a chiudere i primi colpi in entrata in vista del ritiro estivo. A confermare i contatti avanzati è direttamente il presidente Urbano Cairo, che ha parlato a margine della presentazione dei nuovi palinsesti di La7 a Milano.

“Faustino Anjorin è molto vicino al Toro – ha dichiarato Cairo – ma ci sono molte altre trattative in corso. Prima di parlare pubblicamente, voglio avere certezze che le operazioni stiano andando avanti nella direzione giusta”.

Obiettivo: rosa pronta al 90% per il ritiro di luglio

Il club granata vuole consegnare al nuovo tecnico Marco Baroni una squadra il più possibile definita entro il 14 luglio, data di inizio del ritiro a Prato allo Stelvio, in programma fino al 26. “Stiamo lavorando su più tavoli – ha spiegato Cairo – l’obiettivo è quello di fare tutto in tempi rapidi per arrivare al ritiro con una rosa pronta al 90%”.

Un messaggio chiaro, che testimonia la volontà della società di impostare fin da subito il nuovo corso, con una squadra competitiva e ben assemblata.

Chi è Faustino Anjorin

Classe 2001, Anjorin è un centrocampista offensivo cresciuto nel vivaio del Chelsea, con un passato anche nelle giovanili della nazionale inglese. Dotato di grande fisicità e buona tecnica, può agire da mezzala o trequartista. Dopo varie esperienze in prestito, tra cui Lokomotiv Mosca e Huddersfield, ora è pronto per una nuova avventura e il Torino sembra in pole per assicurarselo.

Un mercato ancora in movimento

L’arrivo di Anjorin potrebbe rappresentare solo uno dei tasselli del nuovo Torino di Baroni. Con diverse uscite ancora da definire e reparti da rinforzare, il lavoro del DS Vagnati si annuncia intenso nelle prossime settimane. Ma la parola d’ordine, ora, è chiarezza e rapidità.