Torna “La piramide rovesciata”: il capolavoro tattico di Wilson

CalcioWeb

È tornato in libreria uno dei testi più influenti e letti della letteratura sportiva mondiale: La piramide rovesciata di Jonathan Wilson, pubblicato da Limina (592 pagine, prezzo 22,90 euro). Un volume che ogni appassionato di calcio, tifoso, giornalista e allenatore dovrebbe leggere almeno una volta nella vita. Considerato la vera e propria “Bibbia della tattica”, il libro esplora in profondità la storia e l’evoluzione degli schemi di gioco nel calcio, dalle origini pionieristiche dell’Ottocento fino alle sofisticazioni moderne.

Dal catenaccio a Guardiola: le radici delle idee che hanno cambiato il calcio

Wilson, giornalista sportivo di fama internazionale (scrive per The Guardian, World Soccer e ha fondato la rivista The Blizzard), si muove con l’occhio dell’investigatore e la penna dello storico, ricostruendo regole, modelli e meccanismi che hanno fatto grande questo sport. Nel libro si analizzano le origini del pragmatismo inglese, la vera storia del Catenaccio italiano, l’influenza dei grandi pensatori del calcio spagnolo, tedesco, portoghese e sudamericano, fino alla costruzione dell’identità tattica del leggendario Barcellona di Guardiola.

Tattiche, cultura e genio individuale: un viaggio nella mente dei grandi allenatori

La forza del libro sta nella sua capacità di unire analisi tattica e narrazione umana: Wilson racconta le vite di allenatori, giocatori e teorici che hanno cambiato il modo di intendere il calcio. Non solo strategie di gioco, ma anche cultura, contesto e scelte individuali che hanno contribuito a creare squadre leggendarie e a far innamorare milioni di tifosi.

Un testo fondamentale per chi vive il calcio a 360 gradi

La piramide rovesciata è un libro premiato, tradotto in tutto il mondo, aggiornato dall’autore e ormai considerato un riferimento imprescindibile per chi vuole capire davvero il calcio. Un testo da leggere e rileggere per tecnici, calciatori, giornalisti sportivi, studenti di scienze motorie o semplici appassionati che desiderano approfondire le dinamiche che si celano dietro a ogni modulo, ogni scelta tattica, ogni filosofia di gioco.

Anche i libri possono insegnare calcio

Calcio e libri non sono mondi separati: letture come La piramide rovesciata mostrano come la cultura possa arricchire la passione per lo sport. Comprendere idee, tattiche e storie aiuta a vedere il gioco con occhi diversi, trasformando ogni partita in un’esperienza più profonda.