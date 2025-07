Udinese, ufficiale: Lorenzo Lucca ceduto al Napoli

CalcioWeb

Il mercato estivo della Serie A si infiamma e il Napoli piazza un colpo di prospettiva in attacco. Lorenzo Lucca è ufficialmente un nuovo giocatore azzurro. Ad annunciarlo è stata l’Udinese attraverso un comunicato che ha chiarito la formula dell’operazione: prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

“Lorenzo ha lasciato un segno importante con la maglia bianconera – scrive il club friulano – grazie al suo percorso di crescita che lo ha portato a diventare uno dei migliori attaccanti italiani”.

Numeri e carriera: l’ascesa di Lorenzo Lucca

Classe 2000, 23 anni appena compiuti, Lucca è stato uno dei protagonisti della Serie A nelle ultime due stagioni. Arrivato all’Udinese nell’estate 2023 dopo un’esperienza in Olanda con l’Ajax, ha subito impressionato per fisicità (1,96 m di altezza), tecnica e fiuto del gol.

Con la maglia bianconera ha totalizzato 75 presenze e 23 reti, diventando un punto di riferimento per l’attacco di Andrea Sottil prima e di Cioffi poi. La sua capacità di giocare sia da prima punta classica che da supporto per le ali lo ha reso un elemento prezioso.

Non solo Serie A: Lucca ha anche conquistato la Nazionale maggiore, entrando stabilmente nel gruppo di Luciano Spalletti nelle ultime convocazioni.

Napoli, un attacco sempre più giovane e dinamico

Con l’arrivo di Lucca, il Napoli aggiunge profondità e freschezza al proprio reparto offensivo. Il club partenopeo, alle prese con una rifondazione post-Scudetto, punta su un attaccante che abbina centimetri, forza fisica e margini di miglioramento.

La scelta di un prestito con obbligo di riscatto dimostra la fiducia del club campano nelle qualità del giocatore. Si tratta di un investimento importante anche in chiave futura, con Lucca pronto a imparare dai veterani azzurri e a farsi valere sotto la guida di Antonio Conte.

Dettagli dell’operazione e scenari futuri

Secondo indiscrezioni, l’accordo tra Napoli e Udinese prevede un riscatto automatico legato a obiettivi facilmente raggiungibili, come un certo numero di presenze e gol. La cifra complessiva dell’operazione si aggira intorno ai 18 milioni di euro, bonus inclusi.

Lucca si unirà al ritiro azzurro già nei prossimi giorni per iniziare la preparazione estiva. L’obiettivo è inserirsi rapidamente nei meccanismi offensivi e dare il proprio contributo in campionato e in Europa.

L’addio dell’Udinese: “Grazie Lorenzo”

Il comunicato del club friulano non è stato solo formale. L’Udinese ha voluto ringraziare pubblicamente Lucca per la professionalità e l’attaccamento dimostrati in questi anni:

“Con la nostra maglia è cresciuto fino a conquistare la Nazionale. A Lorenzo il nostro grazie e i migliori auguri per il prosieguo della carriera.”

Parole che certificano il legame creatosi tra il giocatore e l’ambiente bianconero, ma anche la consapevolezza di aver accompagnato un talento verso palcoscenici più importanti.

I tifosi del Napoli sognano: “Un nuovo Osimhen?”

Sui social i sostenitori azzurri accolgono con entusiasmo l’arrivo di Lucca. Non mancano paragoni con Osimhen, anche se lo stesso attaccante friulano ha sempre dichiarato di ispirarsi a Zlatan Ibrahimović.

Il Napoli spera che la scommessa possa trasformarsi in una certezza e che Lucca diventi il nuovo punto di riferimento per l’attacco azzurro.