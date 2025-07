Visite per Beukema, l’olandese pronto per la sua avventura azzurra

CalcioWeb

Il Napoli muove i primi passi per rinforzare la difesa e lo fa assicurandosi uno dei centrali più affidabili della scorsa Serie A. Sam Beukema è arrivato a Villa Stuart, a Roma, dove ha sostenuto le consuete visite mediche prima della firma del contratto che lo legherà al club partenopeo per i prossimi anni.

L’olandese, 25 anni, è reduce da una stagione molto positiva al Bologna, culminata con la qualificazione dei felsinei in Champions League sotto la guida di Thiago Motta. Ora è pronto a una nuova sfida in una piazza calda e ambiziosa come quella napoletana.

Il profilo di Beukema: affidabilità e carisma per la difesa azzurra

Alto 1,88 m, Beukema è un difensore centrale di piede destro, noto per la solidità nei duelli aerei e l’ottimo senso della posizione. Nella stagione 2023/24 con il Bologna ha collezionato 34 presenze tra campionato e coppe, contribuendo alla miglior difesa dei rossoblù dal 2000 a oggi.

Le sue statistiche in Serie A raccontano di un giocatore roccioso e ordinato con caratteristiche che lo rendono il profilo ideale per Antonio Conte, allenatore che predilige difensori capaci di impostare l’azione e di comandare la linea arretrata.

I dettagli dell’operazione: quanto incassa il Bologna

L’operazione tra Napoli e Bologna si è chiusa sulla base di un trasferimento a titolo definitivo. Secondo le indiscrezioni di mercato, il club partenopeo verserà nelle casse dei felsinei una cifra vicina ai 15 milioni di euro, bonus inclusi.

Per Beukema pronto un contratto quadriennale con opzione per il quinto anno, a 2 milioni di euro netti a stagione. L’olandese diventerà così uno dei perni della nuova difesa azzurra, destinata a subire importanti cambiamenti dopo le cessioni di alcuni senatori.

L’arrivo di Beukema segna il primo tassello per la rifondazione della difesa azzurra. Dopo l’addio di Kim Min-Jae nella scorsa estate e le difficoltà incontrate con i sostituti, Aurelio De Laurentiis e il nuovo staff tecnico hanno deciso di intervenire con decisione.

Beukema porterà fisicità, esperienza e una mentalità vincente, qualità fondamentali per tornare a competere ai massimi livelli in Serie A e nelle competizioni europee.

Napoli, mercato difensivo ancora aperto

L’arrivo di Beukema potrebbe non essere l’unico innesto in difesa. Il Napoli sta monitorando anche altri profili per completare il pacchetto arretrato, con nomi come Alessandro Buongiorno (Torino) e Kevin Danso (Lens) sempre nel mirino.

L’obiettivo è costruire una difesa solida e giovane per tornare a competere ai massimi livelli dopo una stagione di transizione.