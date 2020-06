17 giugno 2001, la Roma giallorossa in festa per il suo terzo Scudetto: i protagonisti di quella stagione [FOTO e VIDEO]

Una grande squadra, un sergente di ferro in panchina, un Presidente che aveva fatto dei sacrifici per compiere quell’impresa e un popolo affamato di vittorie. E’ così che, il 17 giugno del 2001, la Roma giallorossa conquistava il suo terzo Scudetto della storia. Lo faceva battendo il Parma all’Olimpico 3-1, lo faceva trascinata dal suo capitano, Francesco Totti, e da un attacco stellare composto anche da Batistuta, Montella e Delvecchio. Proprio Bati-gol, acquisto voluto e desiderato dal compianto Franco Sensi per ottenere quel “salto di qualità” che alla squadra mancava. Era una Serie A difficile, quella. Erano i tempi delle sette sorelle e delle difficili trasferte in casa delle provinciali.

Ma la Roma ci riuscì. Punto di svolta fu il pari in rimonta a Torino, in casa della Juventus, con l’eroe Nakata. Poi L’1-1 a Napoli alla penultima in un caldo infernale e la vittoria “liberatoria” all’Olimpico. Fu una grande festa per tutta la piazza. Iniziò quel giorno, durò tutta l’estate. Abbiamo citato soltanto alcuni dei protagonisti, da Totti a Montella passando per Batistuta e Nakata, ma sono in realtà molti di più. Li riproponiamo nella FOTOGALLERY in alto insieme al VIDEO e alle immagini di quella giornata.