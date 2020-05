26 maggio 2013, la Lazio festeggia la Coppa Italia contro la Roma: i meme più divertenti [GALLERY]

Quella del 26 maggio è una data molto importante per i tifosi della Lazio. “È il giorno dei giorni”, il club biancoceleste ha deciso di celebrare così il 26 maggio 2013, ovvero sette anni da quella vittoria in Coppa Italia contro la Roma. Una finale che è entrata nella storia della squadra della Capitale per il successo grazie alla rete messa a segno da Senad Lulic. La Lazio ha postato sui social un video per ricordare quell’impresa. Lo stesso autore del gol ha ricordato quella giornata: “Buon 26 maggio”, messaggio anche da Radu: “Più passa il tempo, più la gloria aumenta”. Ovviamente non sono mancate le reazioni da parte dei social, sfoglia la fotogallery in alto con tutti i meme.