Tre anni fa l’addio al calcio di Totti: la lettera, le lacrime e l’omaggio dell’Italia intera [FOTOGALLERY]

Una data che i tifosi della Roma (e non solo) ricorderanno per sempre. Il 28 maggio del 2017 Francesco Totti dava l’addio al calcio giocato. Roma-Genoa, ultima partita con il club giallorosso, lo vedrà calcare il prato dell’Olimpico per gli ultimi 40 minuti della sua carriera. Il capitano della Roma prese il posto di Salah al 9′ della ripresa, in quella che fu una gara tesissima e fondamentale per la qualificazione in Champions League. Solo un gol di Perotti al novantesimo, su calcio di rigore, consentirà ai giallorossi di vincere 3-2 e di piazzarsi al quarto posto. Una partita che vide un curioso episodio. In quel Genoa, infatti, esordì Pietro Pellegri, attaccante italiano di grandi speranze. L’allora sedicenne realizzò entrambe le reti del Grifone, in un giorno indimenticabile per lui. Ma la scena fu ovviamente per il quasi 41enne Totti.

Dopo la fine del match, l’ex capitano iniziò un lunghissimo giro di campo e lesse una lettera di dodici minuti al suo popolo presente allo Stadio Olimpico. Un modo per suggellare 25 anni di carriera, con 786 partite giocate e 307 gol, oltre all’indimenticabile parentesi al Mondiale del 2006. La curva Sud lo salutò con un’ovazione e tante lacrime, nel suo ultimo giro di campo insieme alla moglie Ilary e ai figli Christian, Chanel e Isabel. La giusta cornice per omaggiare uno dei più forti di sempre. In alto la FOTOGALLERY con le immagini di quella storica giornata.