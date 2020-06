I 30 stadi più caldi del mondo, la classifica: ci sono due italiani [FOTOGALLERY]

Gli stadi, ovvero le cornici che fanno da teatro a quel meraviglioso spettacolo che è il calcio. Dai più belli architettonicamente, ai più grandi, dai più moderni a quelli storici. A riempirli i tifosi, in tutto il mondo. Cori, striscioni, bandiere e urla. Passione, canti, incitamenti per incutere timore agli avversari. ‘France Football’ ha rilasciato la sua classifica dei 30 stadi più “caldi” del mondo. Tra questi spiccano solo due italiani: l’Olimpico e il San Paolo, entrambi fuori dalla top ten. Molto Sudamerica, dove il tifo raggiunge l’apice, ma anche Inghilterra, Turchia, Grecia, dove la passione non manca. Atmosfere da brividi, pronte ad incitarti e intimidirti. Veri e propri templi del calcio, tutti da visitare. Per adesso ci accontentiamo di qualche immagine. In basso la classifica, dalla posizione 30 alla 11, in alto la FOTOGALLERY della Top 10.

30° – Millerntor Stadion (St. Pauli)

29° – Parco dei Principi (PSG)

28° – Olympique de Radès (Espérance Tunisi)

27° – Stadio Omar Hamadi (MC Alger)

26° – Estadio Da Luz (Benfica)

25° – Stadion Cracovii (KS Cracovia)

24° – Stadio Pedro Bidegain ‘El Nuevo Gasómetro’ (San Lorenzo)

23° – Stadio Olimpico (Roma, Lazio)

22° – St. James’ Park (Newcastle)

21° – Campeón del Siglo Stadium (Penarol)

20° – Stade Mohamed V (Raja Casablanca)

19° – Stadio Toumba (PAOK Salonicco)

18° – Mestalla (Valencia)

17° – Stadio Sukru Saracoglu (Fenerbahce)

16° – Stadio internazionale del Cairo (Al Ahly)

15° – Stadio Geoffroy Guichard (Saint-Etienne)

14° – Stadio Vélodrome (Olympique Marsiglia)

13° – San Paolo (Napoli)

12° – De Kuip (Feyenoord)

11° – Turk Telekom (Galatasaray)