“4-1, Asensio è finita”: Il web infierisce contro la Juve a distanza di 3 anni da quella notte [FOTOGALLERY]

Quella di oggi è una giornata un pò da dimenticare per i tifosi della Juventus, sono passati infatti tre anni dalla sconfitta in finale di Champions League contro il Real Madrid. Il percorso per la squadra di Massimiliano Allegri era stato molto importante: dopo aver eliminato Porto, Barcellona e Monaco si presentava per l’ultimo atto di Cardiff con ottime aspettative di successo, nonostante la forza dell’avversario.

Dopo il vantaggio di Cristiano Ronaldo, è stato Mario Mandzukic a ristabilire la parità con una grande giocata. All’intervallo, però qualcosa si è rotto per i bianconeri. I Blancos dilagano con Casemiro-Ronaldo-Asensio per il 4-1 definitivo. A distanza di qualche anno non mancano le reazioni sui social. Su Instragram sono tanti i meme che ricordano la partita. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.