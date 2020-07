I sorrisi, la lealtà, la genuinità: Gattuso-Maldini, un gesto che racchiude un passato che non c’è più

Pochi secondi, il sorriso nei loro volti, la lealtà, la genuinità. C’è tutto. C’è tutto in un gesto che racchiude un passato nostalgico, che non c’è più: l’abbraccio tra Paolo Maldini e Gennaro Gattuso prima di Milan-Napoli di ieri, anche se privo di parole, vuol dire tanto e fa capire tanto. Fa capire cosa hanno rappresentato questi due “monumenti”, del calcio italiano prima che del Milan, sotto l’aspetto umano prima che sotto quello calcistico e professionale. In quei sorrisi, in quei volti, in quell’abbraccio, sono racchiusi anni e anni di soddisfazioni, di successi, di sconfitte, di gioie e di dolori. Di stagioni in cui loro, prima ancora dentro lo spogliatoio che in campo, rappresentavano l’asso portante di una società che primeggiava in Italia e in Europa. Quella stessa società che adesso non esiste più e che, dopo aver scaricato il primo, sta invitando il secondo ad un ridimensionamento che potrebbe anche voler dire addio. In alto la FOTOGALLERY dell’abbraccio, in basso il VIDEO.