La storia di Adama Traorè: l’ala culturista che spopola per il fisico [FOTO]

Negli ultimi giorni è salito alla ribalta Adama Traoré, calciatore spagnolo di origini maliane, centrocampista o ala del Wolverhampton e della nazionale spagnola. E’ salito alla ribalta per la sua forma fisica, è considerato l’ala culturista proprio per il suo aspetto fisico da bodybuilder. Nonostante il peso è dotato di grande velocità, esplosività e dribbling. Può ricoprire diversi ruoli in fase offensiva, viene impiegato anche come esterno in un centrocampo a 5.

La storia

Inizia la carriera nelle giovanili del Barcellona, viene promosso nella squadra B. A soli 17 anni gioca la prima partita in Liga, subito dopo l’apparizione anche in Champions League. nel 2015 viene acquisto per 12 milioni di euro dall’Aston Villa, firma un contratto quinquennale. L’esperienza non è positiva, gioca poco e viene escluso anche per motivi disciplinari, viene chiamato dal Middlesbrough, club neopromosso in Premier League. Gioca con maggiore continuità e nel complesso la stagione è positiva. Nel 2018 firma un quinquennale con il neopromosso Wolverhampton, si conferma come un buon calciatore.

Ha giocato numerose partite anche con le Nazionali, a partire da quelle giovanili fino all’Under 19. Nel 2018 viene convocato per l’Under 21. Nel 2019 riceve la convocazione in nazionale maggiore. Nel mese di Agosto 2020 arriva un’altra convocazione, ma non può rispondere perché risultato positivo al Coronavirus. E’ salito alla ribalta anche per il suo aspetto fisico, sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini del calciatore.