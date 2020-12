Il calciomercato è pronto a regalare tantissime emozioni, le squadre sono pronte a muoversi con l’obiettivo di rinforzarsi per la seconda parte di stagione. Nelle scorse settimane i club si sono già mossi per i calciatori senza contratto, gli svincolati possono trovare un accordo e mettersi subito a disposizione delle nuove società. Un calciatore di sicuro livello è Léo Lacroix, nel mirino di diverse squadre anche nel campionato di Serie A.

Chi è Leo Lacroix

Leo Lacroix è un calciatore svizzero, di origini brasiliane, difensore svincolato. Si tratta di un difensore centrale molto bravo a disimpegnarsi sia in una difesa a 4 che con un reparto a 3. La prima vera esperienza è stata con la maglia del Sion, si mette in mostra e viene acquistato dal Saint-Etienne per 3 milioni di euro. Poi altre due esperienze con Basilea ed Amburgo, torna al club francese. Si è svincolato ed è alla ricerca di una nuova squadra.

Il futuro di Lacroix, parla l’agente FIFA Ruggero Lacerenza

Il futuro di Leo Lacroix potrebbe essere in Italia, la conferma è arrivata direttamente dall’agente FIFA Ruggero Lacerenza, intervistato ai microfoni di CalcioWeb.

LE CARATTERISTICHE – “E’ un centrale molto fisico che abbina una stazza importante ad una buona velocità di base e ad un buon piede. Molto forte nei colpi di testa e in fase di anticipo. Un atleta di buona esperienza, che può senza dubbio guidare una difesa”.

SUL FUTURO – “Ci sono stati contatti con club italiani, ma non solo. Penso che possa fare molto bene nel nostro calcio e sicuramente migliorare molto sotto il profilo tattico”.

“In passato è stato seguito anche dal Milan, anche se in questo momento le piste percorribili sono altre e ben diverse. Ci sono alcuni club in Italia: Lazio, Sampdoria e Verona…ma non il Milan. Poi ci sono anche altri club esteri che hanno mostrato interesse per Lacroix”.

A breve potrebbero arrivare novità interessanti: “sicuramente il mercato di gennaio sarà un appuntamento importante per provare a chiudere con un club e trovare il progetto giusto per l’atleta”.

