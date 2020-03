“Agnelli non è Zhang, la Juve è dieci spanne sopra l’Inter”, il presidente nerazzurro scatena la polemica

Situazione sempre più delicata anche nel mondo del calcio per l’emergenza Coronavirus. La decisione di rinviare alcune partite del campionato di Serie A ha creato tantissime polemiche, in particolar modo lo scontro per lo scudetto tra Juventus e Inter. Nella giornata di ieri era stato raggiunto l’accordo tra Lega e Figc per disputare il match lunedì prossimo, ma Marotta ha escluso questa possibilità. C’è dunque grande incertezza. Ad infiammare l’ambiente sono state inoltre le frasi di Zhang, accuse pesantissime tramite Instagram nei confronti del presidente Dal Pino: “pagliaccio, vergognati”. Si tratta di dichiarazioni forti, soprattutto perché pronunciate dal presidente di una squadra così importante. I tifosi hanno tirato fuori la questione di stile e paragonato la situazione alla Juventus: “Agnelli non è Zhang, la Juve è dieci spanne sopra l’Inter”, ha scritto un utente. Ma sono state tante altre le reazioni, in alto la fotogallery.