Agustina Gandolfo sta per diventare mamma, grande gioia per l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez. Il calciatore argentino sta disputando una stagione altalenante, ma ha tutte le possibilità per diventare uno dei calciatori più forti al mondo. Può togliersi ancora tantissime soddisfazioni con la maglia nerazzurra, ma è finito nel mirino di tantissime squadre. Non è un mistero l’interesse del Barcellona, più altri club in Spagna.

Agustina Gandolfo è incinta e presto diventerà mamma. Sui social ha confermato tutta la gioia per il lieto evento. “Con la mia bambina ovunque. Solo due mesi per conoscerti, piccola”, ha scritto la modella su Instagram scatenando le reazioni dei tifosi dell’Inter e non solo. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.